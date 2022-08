Al via l'Umbria Green Festival (Di giovedì 25 agosto 2022) Durerà fino al 18 settembre il primo Festival Green dell’Umbria, giunto quest’anno alla settima edizione, che toccherà Perugia, Assisi, Terni, Spoleto, Narni, Isola Polvese, Rasiglia (Foligno), Montone, Pietralunga, Deruta, Fossato di vico, Acquasparta e Monte Castello di Vibio, con un ricco cartellone di eventi: 150 ospiti e oltre 55 tra interventi e performance. Tra gli spettacoli previsti spiccano: l’attore Francesco Montanari il 24 agosto a Montone, Marco Paolini in esclusiva per l’Umbria il 25 agosto al Teatro Romano di Spoleto e il 26 a Palazzo Cesi con l’ospite internazionale Andri Snaer Magnason, Giobbe Covatta il 28 agosto a Pietralunga, la lectio magistralis di Umberto Galimberti a Narni il 31 agosto, l’incontro con la scienziata Ilaria Capua a Perugia il 2 settembre e quello con il botanico Stefano Mancuso ... Leggi su panorama (Di giovedì 25 agosto 2022) Durerà fino al 18 settembre il primodell’, giunto quest’anno alla settima edizione, che toccherà Perugia, Assisi, Terni, Spoleto, Narni, Isola Polvese, Rasiglia (Foligno), Montone, Pietralunga, Deruta, Fossato di vico, Acquasparta e Monte Castello di Vibio, con un ricco cartellone di eventi: 150 ospiti e oltre 55 tra interventi e performance. Tra gli spettacoli previsti spiccano: l’attore Francesco Montanari il 24 agosto a Montone, Marco Paolini in esclusiva per l’il 25 agosto al Teatro Romano di Spoleto e il 26 a Palazzo Cesi con l’ospite internazionale Andri Snaer Magnason, Giobbe Covatta il 28 agosto a Pietralunga, la lectio magistralis di Umberto Galimberti a Narni il 31 agosto, l’incontro con la scienziata Ilaria Capua a Perugia il 2 settembre e quello con il botanico Stefano Mancuso ...

