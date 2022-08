WWE | Swerve Strickland non ha alcuna intenzione di tornare per ora

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dal ritorno degli Hit Row in WWE, a Smackdown, in tanti si sono chiesti sé Triple H non avrebbe fatto in modo di riportare anche(Isaiah Scott) con loro. Il wrestler è attuale campione di coppia in AEW e ha firmato con la compagnia un contratto triennale all’inizio di quest’anno. Peraltro con i colleghi della stable non era rimasto in buoni rapporti. Così quando un fan gli ha chiesto se sarebbe tornato, lui è stato diretto nella risposta. La risposta diNope— The Realest(@confident) August 23, 2022

