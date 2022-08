Vaiolo delle scimmie, Bassetti: «Non è una infezione blanda, vaccinare subito giovani gay» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Primo decesso di un italiano a causa del Vaiolo delle scimmie. La situazione sta diventando particolarmente seria. E Matteo Bassetti lo dice a chiare lettere. «Lo sostengo da maggio che si tratta di una infezione tutt’altro che blanda. Quando i numeri crescono così violentemente (siamo a 50.000 casi accertati nel mondo) può succedere che ci siano casi gravi anche mortali». Vaiolo delle scimmie, via libera al vaccino Unico modo per proteggerci? «Prevenzione e vaccinazione da destinare subito a giovani uomini omosessuali tra i 18 e i 45 anni», aggiunge il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. Intanto c’è il via libera alla somministrazione del vaccino contro ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Primo decesso di un italiano a causa del. La situazione sta diventando particolarmente seria. E Matteolo dice a chiare lettere. «Lo sostengo da maggio che si tratta di unatutt’altro che. Quando i numeri crescono così violentemente (siamo a 50.000 casi accertati nel mondo) può succedere che ci siano casi gravi anche mortali»., via libera al vaccino Unico modo per proteggerci? «Prevenzione e vaccinazione da destinareuomini omosessuali tra i 18 e i 45 anni», aggiunge il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova. Intanto c’è il via libera alla somministrazione del vaccino contro ...

