Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | in Gb testato antivirale su 500 pazienti

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Un team di ricercatori dell’Università di Oxford, in Gran Bretagna, sta coordinando la sperimentazione, su circa 500condelle, dell’efficacia del farmacotecovirimat. L’infezione in genere migliora da sola, ma il recupero può richiedere settimane e possono esserci gravi complicazioni. “L’obiettivo è trovare una terapia che possa aiutare ia riprendersi più in fretta e quindi a uscire prima dalla quarantena”, dichiara alla Bbc online Peter Horby, uno dei ricercatori che lavorano allo studio denominato ‘Platinum’. Il trial clinico riguarderà un gruppo ditrattati, durante il loro isolamento domiciliare, due volte al giorno con l’, e un altro gruppo in quarantena che riceverà solo un placebo. I risultati ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - fontifabio1gmc : RT @RSD_studiodelta: ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (24/08/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Cityn… - zazoomblog : Ultime Notizie – Il commiato di Draghi ’Italia ce la farà con qualsiasi governo’ - #Ultime #Notizie #commiato… -

Il Sole 24 ORE

Prosegue ora in rialzo la seduta a Wall Street, dopo un inizio poco mosso. I cali delletre sedute mostrano che gli investitori temono un rallentamento dell'economia globale e sono preoccupati per l'atteggiamento aggressivo delle Banche centrali, che prevedono altri decisi rialzi ...TEMI: agenzia scommesse agenzia scommesse san giovanni natisone carabinieri fvg furti friuli furto agenzia scommesse fusto san giovanni natisonefvgFurto in un'agenzia ... Ucraina, ultime notizie. Aiea, missione imminente a Zaporizhzhia. Johnson a sorpresa a Kiev Il punto sulla trattativa per portare Harry Winks alla Sampdoria La Sampdoria continua a muoversi sul mercato a pochi giorni dalla fine della sessione estiva. I blucerchiati, infatti, sono su Harry Wi ...La prestazione contro la Sampdoria non è stata del tutto convincente e la società bianconera sembra pronta a salutare un centrocampista.