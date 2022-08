Ultime Notizie – Il Ventennio raccontato dalla Regione, è polemica in Sicilia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Oggetti di arredo, ma anche abiti d’epoca e accessori appartenenti a collezionisti, scenografie dei teatri, auto d’epoca. E ancora, foto storiche di Eugenio Bronzetti e Dante Cappellani, con scene di società, di bimbi in ospedale, di donne con tubercolosi nei sanatori. Sono soltanto alcuni degli oggetti che saranno esposti, a partire dal prossimo 15 settembre, e fino al 30 novembre, all’Albergo delle Povere di Palermo nella mostra “La Città Aurea: Architettura e Urbanistica negli Anni Trenta in Sicilia”, organizzata dalla Regione Siciliana. Ma per il regista e scrittore Moni Ovadia “l’importante è non riabilitare il Ventennio fascista”. Gli oggetti saranno esposti su una superficie di oltre 500 metri, in sei sale lunghe 25 metri e larghe otto metri. La mostra è dedicata alla “grande stagione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) Oggetti di arredo, ma anche abiti d’epoca e accessori appartenenti a collezionisti, scenografie dei teatri, auto d’epoca. E ancora, foto storiche di Eugenio Bronzetti e Dante Cappellani, con scene di società, di bimbi in ospedale, di donne con tubercolosi nei sanatori. Sono soltanto alcuni degli oggetti che saranno esposti, a partire dal prossimo 15 settembre, e fino al 30 novembre, all’Albergo delle Povere di Palermo nella mostra “La Città Aurea: Architettura e Urbanistica negli Anni Trenta in”, organizzatana. Ma per il regista e scrittore Moni Ovadia “l’importante è non riabilitare ilfascista”. Gli oggetti saranno esposti su una superficie di oltre 500 metri, in sei sale lunghe 25 metri e larghe otto metri. La mostra è dedicata alla “grande stagione ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Juve, Milan, Inter e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre aggiorn… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - AleCom1968 : RT @lacavaz: 'L'Italia non è mai stata forte quando ha deciso di fare da sola.' #Draghi #Meeting22 #standingovation Avevamo il meglio del m… - Mauxa : Un cane randagio bagnato vaga nel corridoio di una scuola distrutta a Charkiv. #Guerra #Ucraina - Russia: reportag… -