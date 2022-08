Twente - Fiorentina | Vlap avverte | ' Vi aspettiamo'

MassMarianella : Una notte speciale! Torna il calcio Europeo x le squadre italiane, torna la ribalta continentale x la Fiorentina ch… - CalcioPillole : Il portiere della #Fiorentina è intervenuto al fianco di #Italiano in conferenza stampa, alla viglia del match cont… - infoitsport : Fiorentina, Italiano: “Sarà inferno o paradiso con il Twente” - NentiSamuele : Ovunque andiamo.?????? #Amsterdam #Twente #Fiorentina #forzaviola - CalcioPillole : #Fiorentina, tutta la carica di mister #Italiano per la sfida di domani al #Twente. -

FIRENZE - Venticinque milioni di buoni motivi. Sono quelli che accompagnano oggi lain Olanda per provare (domani) a superare ile qualificarsi così alla fase a gironi di Conference League . Venticinque milioni di euro - motivi, che sono quelli che il club viola ...FIRENZE - Jans ha assicurato che laa Enschede troverà l'Inferno di Dante (e Italiano gli ha risposto con ironia sottolineando che lui e i suoi calciatori si faranno trovare preparati) e in avvicinamento Michel Vlap ha ...Lo dice l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano alla vigilia del ritorno del playoff di Conference League contro il Twente che arriva dopo il 2-1 dell’andata a Firenze. “Ci si gioca tanto ...contro il Twente battuto all'andata per 2-1.''Abbiamo al momento solo l'1% in più dei nostri avversari di superare il turno ed è legato al gol di vantaggio - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina ...