Siria: esercito americano conduce attacchi contro gruppi sostenuti dall’Iran (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’esercito americano, sotto la direzione del presidente Biden, ha condotto attacchi in Siria contro gruppi sostenuti dall’Iran. Gli attacchi sono arrivati ??pochi giorni dopo che i gruppi sostenuti dall’Iran hanno lanciato razzi che sono atterrati nelle vicinanze della base Siriana del Green Village che ospita le truppe statunitensi. esercito americano conduce attacchi in Siria L’esercito Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’, sotto la direzione del presidente Biden, ha condottoin. Glisono arrivati ??pochi giorni dopo che ihanno lanciato razzi che sono atterrati nelle vicinanze della basena del Green Village che ospita le truppe statunitensi.inL’

Billa42_ : Siria: esercito americano conduce attacchi contro gruppi sostenuti dall’Iran - Bianchessi8 : Biden ha ordinato raid aerei contro 'gruppi sostenuti dall'Iran in Siria'. Gli attacchi dell'esercito Usa hanno pr… - EnricoFaraboll1 : ??????????????Biden ha ordinato nella notte raid aerei contro 'gruppi sostenuti dall'Iran in Siria'. Lo riporta la Cnn.… - florinarazvan : RT @antonio_bordin: @pier_falasca Erdogan ha messo in scena questa recita solo per avere il via libera in Siria, dove sta occupando aree de… - caterinacorda1 : RT @antonio_bordin: @pier_falasca Erdogan ha messo in scena questa recita solo per avere il via libera in Siria, dove sta occupando aree de… -