Sfida Letta-Meloni, che idiozia vietare il confronto tv (Di mercoledì 24 agosto 2022) Zuppa di Porro, Una bomba sull’energia e questi non sanno che palle prendere. Rep sfotte salvini che si pone dei dubbi sull’efficacia delle sanzioni. Il pres dell’enea al domani: tetto nazionale non serve. Al meeting di rimini si vedono tutti, ma conte non è invitato e si offende: Sti fenomeno solo un anno fa gli facevano ponti d’oro o no? Ha ragione Socci: un palcoscenico dei potenti. Il fatto se la prende. Sallusti sr tene Mattarella e Salusti jr dice cle Stampa do Giannini è più a sinistra del Manifesto: in effeti. Falci e quei sondaggi che vedono il cdx in crescita e che verngono relegati in fondo allo sfoglio. Messaggero, il più attento alla vicenda Alitalia, dice che forse è fatta. Speriamo.Panetta sui tassi e Magnaschi sul documentario su Stalin #rassegnastampa24agosto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Zuppa di Porro, Una bomba sull’energia e questi non sanno che palle prendere. Rep sfotte salvini che si pone dei dubbi sull’efficacia delle sanzioni. Il pres dell’enea al domani: tetto nazionale non serve. Al meeting di rimini si vedono tutti, ma conte non è invitato e si offende: Sti fenomeno solo un anno fa gli facevano ponti d’oro o no? Ha ragione Socci: un palcoscenico dei potenti. Il fatto se la prende. Sallusti sr tene Mattarella e Salusti jr dice cle Stampa do Giannini è più a sinistra del Manifesto: in effeti. Falci e quei sondaggi che vedono il cdx in crescita e che verngono relegati in fondo allo sfoglio. Messaggero, il più attento alla vicenda Alitalia, dice che forse è fatta. Speriamo.Panetta sui tassi e Magnaschi sul documentario su Stalin #rassegnastampa24agosto L'articolo proviene da Nicola Porro.

