Sanna Marin e la foto di due donne in Senza veli | «Mi scuso | ma sono umana | anche io ho bisogno di divertirmi»

La premier finlandese Sanna Marin torna a difendere il suo diritto a divertirsi e parlando ai giornalisti, in occasione della conferenza del suo partito socialdemocratico, ha detto che lavora sodo come primo ministro ma che dovrebbe anche avere diritto a una vita privata. «Sono umana», ha detto Marin sul punto di piangere, descrivendo la scorsa settimana come «piuttosto difficile». Le parole della premier, riportate dal Guardian, seguono l'ennesima polemica dopo la pubblicazione di una foto di due donne in topless che si baciano ad una festa nella residenza ufficiale di Kesaranta, a luglio. Visibilmente scossa, la 36enne, la più giovane capo di governo del mondo quando è stata eletta nel 2019, ha aggiunto: «Non ho ...

