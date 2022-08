Roma, Gazzetta: ” Le due strade dopo l’infortunio di Wijnaldum” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma Wijnaldum- La Roma ritorna ad allenarsi a Trigoria, dopo il giorno di riposo assegnato ieri da Mourinho. I Giallorossi si stanno preparando in vista della gara contro la Juventus, in scena sabato sera. La Roma è molto attenta sul mercato in entrata, soprattutto dopo il grave infortunio di Wijnaldum che lo terrà fuori per molto tempo. Si sondano vari nomi a centrocampo, come anticipato nella rassegna di ieri: Allan dell’Everton, oppure il sogno Paredes. La Gazzetta, però, ha fatto un tempo sommario per rivedere l’Olandese in campo. Ecco di seguito, le parole del quotidiano sportivo: “Ieri ha passato gran parte della sua giornata a Villa Stuart, dove intanto è stato deciso di immobilizzargli l’arto con un gesso, per tenerlo maggiormente in ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)- Laritorna ad allenarsi a Trigoria,il giorno di riposo assegnato ieri da Mourinho. I Giallorossi si stanno preparando in vista della gara contro la Juventus, in scena sabato sera. Laè molto attenta sul mercato in entrata, soprattuttoil grave infortunio diche lo terrà fuori per molto tempo. Si sondano vari nomi a centrocampo, come anticipato nella rassegna di ieri: Allan dell’Everton, oppure il sogno Paredes. La, però, ha fatto un tempo sommario per rivedere l’Olandese in campo. Ecco di seguito, le parole del quotidiano sportivo: “Ieri ha passato gran parte della sua giornata a Villa Stuart, dove intanto è stato deciso di immobilizzargli l’arto con un gesso, per tenerlo maggiormente in ...

