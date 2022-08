Ricciardo lascia la McLaren | il futuro in Formula 1 è incerto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) A quattro giorni dalla ripresa della stagione di1 — domenica si corre a Spa Francorchamps, in Belgio — Danielannuncia che dalla prossima stagione non sarà più un pilota della. L’australiano, quest’anno alla seconda stagione al volante della scuderia inglese, dove ha preso il posto di Carlos Sainz, passato in Ferrari, non è mai riuscito trovare il giusto feeling con la vettura e rescinde con un anno di anticipo il contratto. «È stato un privilegio far parte della famigliaper le ultime due stagioni — dice il pilota nel comunicato con cui annuncia la rescissione consensuale —. Dopo mesi di discussioni con Zak (Brown, il Ceo di) abbiamo deciso di rescindere anticipatamente il mio contratto con il team e concordare di separarci reciprocamente alla fine di questa ...