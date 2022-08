Precipita dal sentiero e muore sul Latemar

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Incidente mortale in montagna nel pomeriggio verso le ore 15 sulalla forcella dei Camosci, dove un turista italiano di circa 50 anni per cause in via di accertamento èto dal ...

Incidente mortale in montagna nel pomeriggio verso le ore 15 sul Latemar alla forcella dei Camosci, dove un turista italiano di circa 50 anni per cause in via di accertamento è precipitatosentiero che porta al rifugio Oberholz, riportando ferite mortali. L'uomo è deceduto sul posto. Sono intervenuti il soccorso alpino di Nova Levante, l'elicottero di soccorso "Pelikan 1", l'...La persona, da quanto si apprende, si trovava non lontanorifugio Torre di Pisa quando ad un certo ha perso l'equilibrio precipitando nel vuoto . Sul posto è intervenuto il soccorso alpino ...BOLZANO - Incidente mortale in montagna nel pomeriggio di oggi 24 agosto verso le ore 15 sul Latemar alla forcella dei Camosci, dove un turista italiano di circa 50 anni per cause in via ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...