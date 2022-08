Peiter Zatko ha parlato dei presunti rapporti di Twitter con Cina e Russia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Secondo l’ex dipendente die whistleblowersarebbe esposto allo sfruttamento da parte di governi stranieri e questo costituirebbe un alto fattore di rischio per la sicurezza degli Stati Uniti. Per, tra i dipendenti dipotrebbero esserci delle spie al servizio di governi stranieri.ha rivelato ai media – nello specifico CNN e Washington post– e al Congresso degli Stati Uniti che i problemi di sicurezza dipotrebbero essere molto seri. LEGGI ANCHE>avrebbe mentito sul numero di account fake presenti sulla piattaforma I potenziali rischi per la sicurezza nazionale americanaha fornito alle autorità statunitensi circa 200 ...

Agenzia_Ansa : Twitter ha ingannato le autorità americane sulle sue difese di cybersicurezza e sugli account falsi. A denunciare l… - wireditalia : Peiter Zatko ha mosso pensanti accuse sulle pratiche in atto nella sua vecchia società, fornendo forse un assist in… - ChristianFresco : Twitter avrebbe grossi problemi di sicurezza - CyberSecHub0 : RT @paoloigna1: Piu dettagli qui sulla questione #Twitter #Zatko #cybersecurity - s4msecurity : RT @paoloigna1: Piu dettagli qui sulla questione #Twitter #Zatko #cybersecurity -

La denuncia e' dell'ex responsabile della sicurezza della societa'24 agosto 2022Queste sono alcune delle accuse mosse da'Mudge', ex capo della sicurezza di Twitter , in un articolo esplosivo pubblicato del Washington Post ., che è stato etichettato come ...I manager di Twitter hanno ingannato le autorita' federali e il consiglio di amministrazione della societa' sulle 'gravi carenze' nelle sue ...Peiter Zatko, in una denuncia ottenuta da CNN e dal Washington Post sostiene che la società di social media ha gravi carenze di sicurezza che ...