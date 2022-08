Nicola Fratoianni, contro il capitale e il «nemico comune»: la vita da equilibrista del leader rosso (Di mercoledì 24 agosto 2022) Fratoianni non vuole finire nel girone dei rinnegati della sinistra-sinistra. Con Bonelli, i dissapori sono accantonati. Per un miraggio: il 3% Leggi su corriere (Di mercoledì 24 agosto 2022)non vuole finire nel girone dei rinnegati della sinistra-sinistra. Con Bonelli, i dissapori sono accantonati. Per un miraggio: il 3%

matteograndi : Fare fuori Emanuele Fiano per Nicola Fratoianni. Il PD ha scelto una strada incomprensibile. Ha scelto di imbarcare… - mrcllznn : Dice, Carlo Calenda, che “in quanto ad agenda economica, Nicola Fratoianni e Giorgia Meloni sono in perfetta sinton… - renzianadoc : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Carlo #Calenda: “In quanto ad agenda economica, Nicola Fratoianni e Giorgia Meloni sono in perfetta sinton… - Mimmo_1954 : L’ex presidente della Camera Laura Boldrini insieme a Matteo Orfini e Nicola Fratoianni, ha ricevuto Muhammad Hanno… - francoscoca : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Carlo #Calenda: “In quanto ad agenda economica, Nicola Fratoianni e Giorgia Meloni sono in perfetta sinton… -