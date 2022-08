Motomondiale: la Suzuki alla ricerca del sostituto di Mir per Misano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Non è certo un momento fortunato per la Suzuki e Joan Mir. La squadra giapponese, che ha annunciato il ritiro dalle corse dal 2023, deve trovare un pilota da affiancare ad Alex Rins per il gran premio di Misano. Joan Mir, infatti, è caduto in Austria e si è fratturato la caviglia destra con una lesione dei legamenti, un infortunio che lo terrà lontano dalle corse almeno fino ad Aragon. Il sostituto naturale sarebbe Sylvain Guintoli, collaudatore ufficiale del team, ma anche lui è convalescente da un infortunio al braccio sinistro. La Suzuki ha così pensato a Danilo Petrucci che poteva essere un sostituto ideale perché è ancora in attività, conosce bene la pista di Misano e ha corso in MotoGp fino all'anno scorso. La candidatura però è sfumata perché il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. - (Adnkronos) - Non è certo un momento fortunato per lae Joan Mir. La squadra giapponese, che ha annunciato il ritiro dalle corse dal 2023, deve trovare un pilota da affiancare ad Alex Rins per il gran premio di. Joan Mir, infatti, è caduto in Austria e si è fratturato la caviglia destra con una lesione dei legamenti, un infortunio che lo terrà lontano dalle corse almeno fino ad Aragon. Ilnaturale sarebbe Sylvain Guintoli, collaudatore ufficiale del team, ma anche lui è convalescente da un infortunio al braccio sinistro. Laha così pensato a Danilo Petrucci che poteva essere unideale perché è ancora in attività, conosce bene la pista die ha corso in MotoGp fino all'anno scorso. La candidatura però è sfumata perché il ...

