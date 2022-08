MotoGP, Joan Mir costretto a saltare il GP di Misano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Niente da fare per lo spagnolo Joan Mir. Il pilota spagnolo della Suzuki non sarà al via del prossimo GP di Misano, round del Mondiale 2022 di MotoGP prevista dal 2 al 4 settembre, per le conseguenze di una rovinosa caduta nel corso del primo giro del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del campionato della classe regina. I primi esami effettuati al centro medico, poco dopo il crash, avevano evidenziato delle lesioni alla caviglia del piede destro e di conseguenza c’erano non pochi dubbi sulla presenza dell’iberico nel fine-settimana in Italia. Gli aggiornamenti sulla salute di Mir hanno confermato quello che già si temeva, ovvero danni ai legamenti e alle ossa della caviglia destra. La TAC e una seconda risonanza magnetica hanno dato questo responso. “Il paziente ha riportato una lesione dei legamenti talocalcaneali con una piccola ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Niente da fare per lo spagnoloMir. Il pilota spagnolo della Suzuki non sarà al via del prossimo GP di, round del Mondiale 2022 diprevista dal 2 al 4 settembre, per le conseguenze di una rovinosa caduta nel corso del primo giro del GP d’Austria, tredicesimo appuntamento del campionato della classe regina. I primi esami effettuati al centro medico, poco dopo il crash, avevano evidenziato delle lesioni alla caviglia del piede destro e di conseguenza c’erano non pochi dubbi sulla presenza dell’iberico nel fine-settimana in Italia. Gli aggiornamenti sulla salute di Mir hanno confermato quello che già si temeva, ovvero danni ai legamenti e alle ossa della caviglia destra. La TAC e una seconda risonanza magnetica hanno dato questo responso. “Il paziente ha riportato una lesione dei legamenti talocalcaneali con una piccola ...

