Lecce Empoli | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Domenica 28 agosto alle ore 20.45 andrà in scena la terza partita di Serie A traed. Una partita quella del Via del Mare che ha già il sapore di una lotta salvezza, con i pugliesi che arrivano all’incontro con le ossa rotte dopo i primi due ko stagionali. L’ha ben figurato contro la Fiorentina riuscendo a non subire reti.: le scelte degli allenatori Baroni mette in campo un 4-3-3 con un occhio in particolare per Dermaku e Cetin. Falcone giocherà tra i pali con Gendrey, Baschirotto, Tuia e Gallo. A centrocampo Bistrovic, Hjulmand e Gonzalez. IN avanti Di Francesco, Strefezza e Ceesay.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco Zanetti punta sull’attacco formato da ...

MCriscitiello : Strootman potrebbe tornare al Genoa. Il VERONA su ILICIC dell’Atalanta e VERDI del TORINO. Sorpasso Spezia su Empol… - ClubSvezia : Salernitana och Spezia skulle åka ur Serie A. Inter Milan Napoli Juventus Atalanta Roma Lazio Sassuolo Fiorentina… - violazone : Il destino di #Kouame sembra essere lontano da Firenze, su di lui molte squadre di vari campionati,tra cui #Empoli… - mattia_dimatteo : @wrcoma È prestissimo però nelle prime due giornate hanno giocato un ottimo calcio in due partite difficilissime (n… - VaneJuice2 : @SerieA Admin c'è Lecce Empoli e parli di ste squadre inutili sveglia -

... Juventus, prestito) SIMONE GIORDANO (c, Sampdoria, prestito) FRANCESCO DONATI (d,, ... cessioni: ABDELHAMID SABIRI (c, Sampdoria, definitivo) - in foto FEDERICO BASCHIROTTO (d,, ...Andrea Pinamonti, già impiegato in due occasioni in campionato di cui una da titolare con il, ... Ventitré anni, reduce da una ottima stagione all'dove ha segnato 13 reti in 36 partite, ...Il Lecce ha chiuso l'affare Umtiti: domani il calciatore sarà in città Sembrava una trattativa da fantacalcio, adesso invece è realtà: Samuel Umtiti sarà un nuovo giocatore del Lecce. L'affare, già ra ...Il Lecce ha chiuso per Umtiti dal Barcellona, il difensore arriverà domani in città per visite e firma con i pugliesi Il Lecce ha chiuso per Umtiti dal Barcellona, il difensore arriverà domani in citt ...