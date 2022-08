Lazio, TMW: “Idea Reguillon per la fascia sinistra” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lazio Reguillon- La Lazio continua ad allenarsi a Formello in vista della gara di Venerdì, in casa, contro l’Inter. La Lazio continua il suo mercato in entrata, molto interessanti i vari obbiettivi per il mercato Biancoceleste. Al momento i Capitolini sono la squadra che hanno speso più soldi, e vogliono concludere in bellezza la finestra estiva con un terzino sinistro. A pochi giorni dalla scadenza dei trasferimenti, infatti, Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla società un rinforzo sulle corsie laterali. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il profilo maggiormente apprezzato dall’ex allenatore di Napoli e Juventus sarebbe quello di Sergio Reguillon. Il difensore del Tottenham avrebbe addirittura messo in stand-by la trattativa con il Nottingham per aspettare novità ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 24 agosto 2022)- Lacontinua ad allenarsi a Formello in vista della gara di Venerdì, in casa, contro l’Inter. Lacontinua il suo mercato in entrata, molto interessanti i vari obbiettivi per il mercato Biancoceleste. Al momento i Capitolini sono la squadra che hanno speso più soldi, e vogliono concludere in bellezza la finestra estiva con un terzino sinistro. A pochi giorni dalla scadenza dei trasferimenti, infatti, Maurizio Sarri avrebbe chiesto alla società un rinforzo sulle corsie laterali. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il profilo maggiormente apprezzato dall’ex allenatore di Napoli e Juventus sarebbe quello di Sergio. Il difensore del Tottenham avrebbe addirittura messo in stand-by la trattativa con il Nottingham per aspettare novità ...

