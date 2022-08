L’Aquila | investe e uccide un agente penitenziario | arrestato un 42enne con precedenti

Leggi su open.online

(Di mercoledì 24 agosto 2022) È stato rintracciato e fermato unper l’omicidio stradale di Giuseppe Colaiuda, 54enne assistente capo della Polizia Penitenziaria. È successo attorno alle 22:00 di ieri sera, 23 agosto, a Scoppito, a pochi chilometri di distanza dal capoluogo del. Il presunto pirata della strada è residente della frazione aquilana di Sassa ed è già noto alle autorità per consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. Il presunto responsabile, dopo aver aver investito l’è scappato. È così partita la caccia all’uomo. Sul luogo è intervenuto il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che accertare il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Sassa, ora al lavoro nel tentativo di delineare l’esatta dinamica dei fatti. su Open Leggi anche: Pordenone, convalidato l’arresto per la militare Usa che ha ...