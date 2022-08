La moglie di Di Maria | «L’Inghilterra è un incubo | il cibo fa schifo | non sai mai se la gente vuole ucciderti»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Tesoro, qua fa notte alle 14… voglio morire”. No, Jorgelina Cardoso,di Angel Dinon prese benissimo il trasferimento da Madrid a Manchester. S’è sfogata in diretta alla tv argentina LAM. Dice che la sua vita in Inghilterra era un calvario. L’argentino finì all’Old Trafford per 59,7 milioni di sterline nell’agosto del 2014 – a quel tempo uno dei trasferimenti più costosi di tutti i tempi – ma se ne scappò via 11 mesi dopo, dopo una stagione estremamente deludente. “Angel è venuto da me un giorno e ha detto: ‘Guarda questa proposta del Manchester United’ – racconta la signora Di– Io non volevo andare, gli ho detto di andarci da solo. ‘Andiamo tutti e due’, ha risposto lui. Era un sacco di soldi, più di quanto gli spagnoli gli avevano offerto. E quindi siamo andati. Se lavori in un’azienda e qualcuno ti offre il ...