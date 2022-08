Inter, per Skriniar ora è tempo di rinnovo: contratto fino al 2027 e adeguamento ingaggio (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’Inter pronta a blindare Milan Skriniar Passata la paura di un addio con destinazione Paris Saint-Germain, in casa Inter è tutto pronto per il rinnovo di contratto di Milan Skriniar. Il difensore slovacco, secondo il Corriere dello Sport, vedrà prolungato il suo contratto fino al 2027 e vedrà anche adeguato il suo ingaggio a livello dei top della rosa e sulla scia di quanto già fatto con Brozoivc e Lautaro Martinez. “Non si tratta di partire completamente da zero. Già la scorsa primavera, la dirigenza nerazzurra aveva garantito al giocatore che a fine stagione ci si sarebbe seduti attorno ad un tavolo per discutere del prolungamento e pure di un sostanzioso adeguamento. ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’pronta a blindare MilanPassata la paura di un addio con destinazione Paris Saint-Germain, in casaè tutto pronto per ildidi Milan. Il difensore slovacco, secondo il Corriere dello Sport, vedrà prolungato il suoale vedrà anche adeguato il suoa livello dei top della rosa e sulla scia di quanto già fatto con Brozoivc e Lautaro Martinez. “Non si tratta di partire completamente da zero. Già la scorsa primavera, la dirigenza nerazzurra aveva garantito al giocatore che a fine stagione ci si sarebbe seduti attorno ad un tavolo per discutere del prolungamento e pure di un sostanzioso. ...

