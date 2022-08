In Italia c'è un calo degli aborti e un boom della pillola del giorno dopo (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - In continuo calo le interruzioni volontarie di gravidanza in Italia: dal picco di 234.801 del 1983 in discesa fino alle 66.413 del 2020, dato più aggiornato e contenuto nella relazione del ministero della Salute al Parlamento pubblicata a giugno scorso e aggiornata, appunto, al 2020. Un calo del 9,3% rispetto al 2019 registrato in tutte le aree geografiche del Paese, specie nell'Italia Meridionale e insulare. Rispetto al 2019, le Regioni in cui si è osservata una riduzione maggiore nel numero assoluto di aborti sono Valle d'Aosta, Basilicata, Sicilia, Puglia, Lombardia e Sardegna. Le interruzioni volontarie di gravidanza (Igv) diminuiscono soprattutto tra le giovanissime, mentre i tassi più elevati restano nelle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Un trend in ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - In continuole interruzioni volontarie di gravidanza in: dal picco di 234.801 del 1983 in discesa fino alle 66.413 del 2020, dato più aggiornato e contenuto nella relazione del ministeroSalute al Parlamento pubblicata a giugno scorso e aggiornata, appunto, al 2020. Undel 9,3% rispetto al 2019 registrato in tutte le aree geografiche del Paese, specie nell'Meridionale e insulare. Rispetto al 2019, le Regioni in cui si è osservata una riduzione maggiore nel numero assoluto disono Valle d'Aosta, Basilicata, Sicilia, Puglia, Lombardia e Sardegna. Le interruzioni volontarie di gravidanza (Igv) diminuiscono soprattutto tra le giovanissime, mentre i tassi più elevati restano nelle donne di età compresa tra i 25 e i 34 anni. Un trend in ...

ilfoglio_it : Stando ai numeri, siamo tra i paesi più sicuri in Europa e nel mondo, con omicidi, rapine e furti in calo da divers… - sulsitodisimone : In Italia c'è un calo degli aborti e un boom della pillola del giorno dopo - lucagiovfort : RT @galatacla: LA GRANDE ASSENTE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE In UE siccità sempre + grave con rischi molto alti proprio x l’Italia. Al 10/8,… - telodogratis : In Italia c’è un calo degli aborti e un boom della pillola del giorno dopo - Agenzia_Italia : In Italia c'è un calo degli aborti e un boom della pillola del giorno dopo -