Formula 1 - Domenicali categorico "Mai più in Russia" sempre più acceso lo scontro tra la Formula 1 e gli organizzatori del Gran Premio di Russia dopo le recenti dichiarazioni di Stefano Domenicali, ceo della categoria, che ha chiuso definitivamente le porte con Mosca. Uno scambio di battute a mezzo stampa a corollario di un'azione legale tra le parti che sembra ormai destinata a finire in un'aula di tribunale. Mai più in Russia. Dopo l'escalation militare che ha portato all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la politica ha tentato di isolare il paese da ogni punto di vista e lo sport non ha fatto eccezione. Il primo passo è stata la cancellazione della gara di quest'anno, ma la situazione si è rapidamente evoluta ed è stato confermato che non si tornerà in Russia neppure nei prossimi anni.

