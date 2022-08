F1, le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Red Bull per il GP del Belgio. Mescole centrali della gamma su una pista modificata (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo una lunga pausa, è il momento di ricominciare. Spetterà al mitico tracciato di Spa-Francorchamps (Belgio) dare il via alle danze di questa seconda parte di stagione di F1. Un campionato che finora è stato quello del trionfo per Max Verstappen e Red Bull e dei rimpianti per Charles Leclerc e la Ferrari. Alla fine della fiera Max, forte del suo essere campione del mondo in carica, ha ben ottanta punti di margine sul monegasco che deve sperare in un ribaltone clamoroso per recuperare il terreno perduto. Si dovrà passare da Spa e per questo round la Pirelli ha optato per le tre Mescole centrali della gamma: C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft. Il celebre circuito nelle Ardenne, però, si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo una lunga pausa, è il momento di ricominciare. Spetterà al mitico tracciato di Spa-Francorchamps () dare il via alle danze di questa seconda parte di stagione di F1. Un campionato che finora è stato quello del trionfo per Max Verstappen e Rede dei rimpianti per Charles Leclerc e la. Alla finefiera Max, forte del suo essere campione del mondo in carica, ha ben ottanta punti di margine sul monegasco che deve sperare in un ribaltone clamoroso per recuperare il terreno perduto. Si dovrà passare da Spa e per questo round laha optato per le tre: C2 come P Zero White hard, C3 come P Zero Yellow medium e C4 come P Zero Red soft. Il celebre circuito nelle Ardenne, però, si ...

