Come una distilleria ha salvato un piccolo paese dallo spopolamento

C'è un luogo, in Piemonte, che fino a 20 anni fa era un piccolo paese Come tanti, apparentemente condannato a un declino inesorabile. Mombaruzzo, quasi equidistante da Asti e Alessandria, nel cuore del Monferrato astigiano, tra la fine degli Anni '90 e i primi 2000 era un borgo di circa 1.000 abitanti che affrontava lo spopolamento. Nonostante le numerose aziende vitivinicole e la produzione dei celebri amaretti, non sembrava capace di trovare un futuro attraente per i giovani. Una situazione non molto diversa rispetto alle altre zone del Monferrato, una terra che faticava a scrollarsi di dosso l'etichetta di "parente povero delle Langhe", che in quel periodo avevano iniziato a percorrere la strada del turismo enogastronomico. Poi qualcosa ha iniziato a cambiare. A livello di macroarea, con imprenditori, agenzie ed ...

