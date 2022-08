Ciclismo | Vuelta | Soler vince la 5 a tappa e Molard nuova maglia rossa

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Bilbao, 24 ago. - (Adnkronos) - Marcla quintadella, 187 km da Irun a Bilbao, Lo spagnolo della Uae-Emirates si impone in solitaria con 4" di vantaggio sul sudafricano Daryl Impey (Israel-Premier Tech). Il francese Rudy(Groupama-Fdj) conquista ladi leader della classifica generale. Domani sesta frazione, con partenza da Bilbao e arrivo in salita al Pico Jano dopo 181 km.

Domani in programma la sesta tappa della, da Bilbao a Pico Jano per un totale di 181.2 chilometri.