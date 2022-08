Calcio: Pinamonti, Sassuolo sarà il mio trampolino (Di mercoledì 24 agosto 2022) E' stato l'acquisto più oneroso nella storia del Sassuolo che ha iniziato la sua decima stagione consecutiva in serie A. Andrea Pinamonti, già impiegato in due occasioni in campionato di cui una da ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) E' stato l'acquisto più oneroso nella storia delche ha iniziato la sua decima stagione consecutiva in serie A. Andrea, già impiegato in due occasioni in campionato di cui una da ...

