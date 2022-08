Berlusconi: «Stavolta non ci fermeranno, il Ponte sullo Stretto di Messina si farà» (Di mercoledì 24 agosto 2022) Berlusconi rilancia la questione del Ponte sullo Stretto di Messina. «È una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese. Un’opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata». Lo afferma il leader di FI sui social. Berlusconi e il Ponte sullo Stretto «Io ho sempre ritenuto che il Ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Il Ponte rimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia. Ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 24 agosto 2022)rilancia la questione deldi. «È una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese. Un’opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata». Lo afferma il leader di FI sui social.e il«Io ho sempre ritenuto che ilfosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Ilrimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia. Ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e ...

lucianonobili : “Non c’è NULLA di moderato in questa destra italiana. Berlusconi prova a rimescolare le carte ma stavolta non ci ri… - Parlamenteide : Ore 09:19 - Berlusconi: 'Su Ponte Stretto stavolta non ci fermeranno' - Qangaceiro : RT @lasiciliait: Riecco il Ponte sullo Stretto in campagna elettorale, Berlusconi: «Ma stavolta non ci fermeranno» - clikservernet : @berlusconi Certo che lo fai il ponte,facendo banchetti con cosanostra ... Se non paghi non te lo faranno fare, sai… - 1971marco28 : RT @lasiciliait: Riecco il Ponte sullo Stretto in campagna elettorale, Berlusconi: «Ma stavolta non ci fermeranno» -