Barbara Palombelli e Francesco Rutelli: "Siamo pronti a sposarci per la terza volta" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non tutti sanno che Barbara Palombelli stia per sposarsi per la “terza” volta. Quello che potrà stupire, però, è che lo stia per fare sempre con lo stesso uomo. Vediamo cosa sta accadendo La storia d’amore fra Barbara Palombelli e Francesco Rutelli dura ormai da molti decenni. Lui è un politico che ha acquisito il massimo della celebrità fra gli anni 90 e gli inizi del 2000. Dal 1993 al 2001, infatti, è stato sindaco della capitale e proprio in quell’anno venne anche candidato alla Presidenza del Consiglio avendo assunto la guida della coalizione di centro-sinistra, L’Ulivo. L’anno successivo, inoltre, fonderà La Margherita che, in seguito, confluirà nel Partito Democratico qualche anno più tardi. Barbara, invece, comincia a far ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non tutti sanno chestia per sposarsi per la “. Quello che potrà stupire, però, è che lo stia per fare sempre con lo stesso uomo. Vediamo cosa sta accadendo La storia d’amore fradura ormai da molti decenni. Lui è un politico che ha acquisito il massimo della celebrità fra gli anni 90 e gli inizi del 2000. Dal 1993 al 2001, infatti, è stato sindaco della capitale e proprio in quell’anno venne anche candidato alla Presidenza del Consiglio avendo assunto la guida della coalizione di centro-sinistra, L’Ulivo. L’anno successivo, inoltre, fonderà La Margherita che, in seguito, confluirà nel Partito Democratico qualche anno più tardi., invece, comincia a far ...

