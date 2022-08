Ultime Notizie Roma del 23-08-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Buongiorno Non si vede dal mattino la nuova fiammata €299 per megawattora oggi in avvio di seduta del mercato di Amsterdam dopo il rally di ieri con picchi record con chiusura 276,5 hifuture tdf parametro di riferimento del prezzo del metano nel vecchio continente hanno avviato le contrattazioni a €299 per poi ripiegare a €280 preannuncia un’altra giornata di passione per i mercati la crisi energetica europea è morto il turista italiano in vacanza a Cuba qui era stato diagnosticato il vaiolo delle scimmie la vittima era un carabiniere 50 anni che si trovava a Cuba con alcuni amici per le sue ferie estive voltiamo ancora pagina la guardia costiera di Crotone ha tratto in salvo dopo complessa attivitàquattro passeggeri 5 membri dell’equipaggio dello yacht di 40 ...