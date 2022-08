Tuttosport – la solitudine del numero 9

(Di martedì 23 agosto 2022) 2022-08-23 09:37:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: INVIATO A GENOVA – No Di Maria, no party. È passata soltanto una settimana dalla doppietta al Sassuolo e dalle combinazioni con il Fideo, ma a Dusan Vlahovic ieri sera sarà sembrato di tornare indietro nel tempo, ai mesi finali dello scorso campionato. Non tanto per il caldo di Marassi, quanto piuttosto per lavissuta in campo senza il 34enne campione argentino, assente contro la Sampdoria per l’infortunio procuratosi al debutto in Serie A. Il bomber serbo ha chiuso il primo tempo con tanti scatti in profondità, quasi sempre a vuoto, e con appena 3 palloni toccati (almeno 5 in meno di qualsiasi altro giocatore, dati Opta). E soprattutto con zero tiri in porta e nessun pericolo procurato ad Audero. La prima ...

Non tanto per il caldo di Marassi, quanto piuttosto per lavissuta in campo senza il 34enne campione argentino, assente contro la Sampdoria per l'infortunio procuratosi al debutto in Serie ...... certo, contro una big come l'Atletico ci sta la sconfitta, ma le difficoltà nella costruzione del gioco, ladi Vlahovic e le troppe incertezze in difesa non possono lasciare tranquilli il ...