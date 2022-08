Traffico Roma del 23-08-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione un incidente sull'Aurelia a causa code In entrambe le direzioni tra Castel di Guido e Aranova mentre per chi percorre la A24Teramo per un veicolo in fiamme segnalato tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo in città invece a Vallerano incidente con filo in via Luigi Chiarini nei pressi di via Alessandro Blasetti possibili rallentamenti per incidente anche in via Barzanò in prossimità di via Caiolo siamo a Dragona a Primavalle Continuano i lavori in via Pietro Maffi chiusa alla circolazione tra via di Val Favara e Piazza Capecelatro al Aurelio Lecce per una voragine rimane chiusa via Innocenzo XI