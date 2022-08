(Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – , evento internazionale che dal 2017 vede coinvolti 120 Paesi per promuovere il benessere psicofisico come stile di vita, basandosi sui cinque pilastri dell’iniziativa: riposo e creatività, nutrizione e immunità, movimento e vitalità, mindfulness e serenità, motivazione e solidarietà. La sesta edizione si terrà nel fine settimana 16-18 settembre e la Val di Fiemme si conferma l’unica realtà al mondo a partecipare con il suo intero territorio con iniziative che avranno come scenario le Dolomiti Patrimonio Unesco e la Foresta dei Violini, tra escursioni, aperitivi fioriti, saluti al sole e musica in vetta. Ecco alcune anticipazioni del programma. Venerdì 16 settembre alle ore 16.00 l’inizio del2022 si avrà con la seconda edizione di “Dolomites Well-Being Summit 2022”, convention dedicata al ...

Luxgraph : Artemis I, la Nasa torna sulla Luna. Lunedì il lancio dal Kennedy Space Center #corriere #news #2022 #italy #world… - Agenparl : TORNA IL WORLD WELLNESS WEEKEND 2022: La Val di Fiemme si conferma unica protagonista mondiale con tutto ... - - - Luxgraph : Tennis, Federer torna ad allenarsi: il video sui social scatena i tifosi #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - ReboAlexa : LO ZIMBAWE TORNA AL GOLD STANDARD: ASPETTO QUALCHE OPERAZIONE DPECIALE USA - pazzaperiltrash : RT @reptheestallion: la mia mente ogni tanto torna a quando taylor swift ha armonizzato e prodotto blank space live per il 1989 world tour… -

Adnkronos

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre, 120 Paesi partecipano per promuovere il benessere psicofisico. In Italia partecipa tutta la Val di Fiemme, ecco le iniziativeilWellness Weekend, evento internazionale che dal 2017 vede coinvolti 120 Paesi per promuovere il benessere psicofisico come stile di vita , basandosi sui cinque pilastri dell'iniziativa: ......The White Stripes Dopo essersi guadagnato la reputazione di mago dei video con Around thedei ... The Sun Always Shines on TV , in cui la coppia si separa e luinel mondo dei fumetti. R. S. ... Torna il World Wellness Weekend Da venerdì 16 a domenica 18 settembre, 120 Paesi partecipano per promuovere il benessere psicofisico. In Italia partecipa tutta la Val di Fiemme, ...Geoff Keighley fissa la data dei The Game Awards 2022, lo spettacolo che celebrerà i migliori videogiochi dell'anno e farà da sfondo a tante World Premiere ...