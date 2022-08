Supplenze GaE e GPS 2022, presa di servizio: è possibile delegare persona di fiducia o il dirigente scolastico? (Di martedì 23 agosto 2022) Gli aspiranti alle Supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, presentate le relative domande (entro il 16 agosto u.s.) di partecipazione, ne attendono adesso gli esiti. E' possibile delegare una persona di fiducia ovvero il dirigente scolastico per la presa di servizio? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 agosto 2022) Gli aspiranti alleannuali e sino al termine delle attività didattiche, presentate le relative domande (entro il 16 agosto u.s.) di partecipazione, ne attendono adesso gli esiti. E'unadiovvero ilper ladi? L'articolo .

