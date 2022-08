Stop ideologici della sinistra | duello Berlusconi-Letta sull' energia

(Di martedì 23 agosto 2022) La vitale questioneè sempre più protagonista in questa campagna elettorale. L'emergenza principale, il gas, continua a preoccupare i partiti ma soprattutto le famiglie italiane. E così, ieri, è andato in scena uno scontro a distanza, tra Silvioe Enricosul come affrontare il caro-. Il presidente di Forza Italia ha sferrato un affondo contro «gli» e questo mentre il prezzo del gas è salito ad Amsterdam a 283 euro al MWh dopo il nuovodel gasdotto Nord Stream annunciato venerdì scorso da Gazprom. E con previsioni che parlano di un ottobre di nuovi rincari, con aziende che saranno costrette a chiudere, se non si corre ai ripari. Quindi, i due leader hanno ...

Oggi è la volta del pacchetto di cinque proposte lanciate dal segretario del Pd Enrico Letta e dell'affondo di Silvio Berlusconi contro 'glidella sinistra'. Le proposte sono ...Dalle proposte del Pd al 'no' aglidi Berlusconi. Il piano Meloni e il ritorno del nucleare L'emergenza principale è il gas , ma è l'intera questione energia a preoccupare i partiti in piena campagna elettorale per le ... Energia: Berlusconi, 'emergenza gravissima, basta stop ideologici sinistra' La vitale questione energia è sempre più protagonista in questa campagna elettorale. L'emergenza principale, il gas, continua a ...L’emergenza principale è il gas, ma è l’intera questione energia a preoccupare i partiti in piena campagna elettorale per le elezioni 2022. Giorno dopo giorno prendono forma le idee e gli slogan. Oggi ...