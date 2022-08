"Se la sono vista brutta". Sassate sui vigili davanti al campo rom (Di martedì 23 agosto 2022) Un'auto della Polizia Locale in servizio davanti al campo rom di via Salviati, a Roma, è stata colpita con dei sassi. Il gesto ad una settimana dal blitz delle forze dell'ordine in cui sono state identificate 350 persone Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Un'auto della Polizia Locale in servizioalrom di via Salviati, a Roma, è stata colpita con dei sassi. Il gesto ad una settimana dal blitz delle forze dell'ordine in cuistate identificate 350 persone

matteosalvinimi : #Salvini: Ora nel mondo sono in costruzione 100 centrali nucleari: se l'Italia vuole essere indipendente dal punto… - AndreaVenanzoni : Le liste della Lega sono esclusivamente salviniane (e sconcertanti sotto molteplici punti di vista): con la scusa d… - oss_romano : #20agosto Ribaltiamo il punto di vista: l'Africa è un creditore netto. Non un debitore. Perché? Quali sono le sue p… - rpapaposts : RT @AndreaVenanzoni: Le liste della Lega sono esclusivamente salviniane (e sconcertanti sotto molteplici punti di vista): con la scusa del… - sonounoju29ro : @nicolemorettina @massimozampini Su italiano sono d'accordo, su quel mercenario di Conte assolutamente no. Totalmen… -