(Di martedì 23 agosto 2022) Un gol subito in due partite per la, che dopo il ko contro la Roma ha bloccato l'Udinese sullo 0-0 nella seconda giornata di...

cmdotcom : #Calciomercato #Salernitana, concorrenza per #Daniliuc: piace ad altri tre club di #SerieA - Cucciolina96251 : RT @Sal_FuoriSede: ???? La #Salernitana sarebbe così vicina all'ingaggio di #Daniliuc che sarebbe pronta a chiudere l'operazione nei prossimi… - Sal_FuoriSede : ???? La #Salernitana sarebbe così vicina all'ingaggio di #Daniliuc che sarebbe pronta a chiudere l'operazione nei pro… - TuttoSalerno : Salernitana, si segue un difensore svincolato ma c'è concorrenza - ArenaSportiva1 : ?? La #Salernitana vuole regalare due calciatori a Davide #Nicola in difesa: oltre a Luca #Ranieri, si tenta di batt… -

Calciomercato.com

...accorso a Wijnaldum vogliono immediatamente lanciare un messaggio importante alla, ... Okereke, Dessers Roma - Cremonese, il pronostico marcatori A secco all'esordio contro la, ...Sono Ederson , centrocampista transitato dallaall'Atalanta per 21 milioni di euro, e ... Il club partenopeo, che ha battuto ladel Rennes, ha individuato il difensore per ... Salernitana, concorrenza per Daniliuc: piace ad altri tre club di Serie A CONCORRENZA - La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 5 milioni, la Salernitana sta portando avanti i contatti col Nizza con l'obiettivo di abbassare un po' la cifra. Sul giocatore però non ...Il ds Corvino tornerà a parlare con il Barça per definire l’operazione: gli spagnoli pagheranno lo stipendio del giocatore, il club pugliese gli riconoscerà solo i bonus ...