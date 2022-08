Roma, Tiago Pinto fa spazio a Belotti: Kluivert al Fulham e Felix alla Cremonese (Di martedì 23 agosto 2022) La Roma è al lavoro con Tiago Pinto per le cessioni: Kluivert oggi andrà al Fulham, mentre Felix è vicino alla Cremonese La Roma è al lavoro con Tiago Pinto per le cessioni: Kluivert oggi andrà al Fulham, mentre Felix è vicino alla Cremonese. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per l’olandese si è trovato l’accordo con gli inglese per la sua cessione. Questa mattina si potrebbe chiudere. In uscita anche Felix verso Cremona, con la società neo promossa pronta a prenderlo anche a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Laè al lavoro conper le cessioni:oggi andrà al, mentreè vicinoLaè al lavoro conper le cessioni:oggi andrà al, mentreè vicino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, per l’olandese si è trovato l’accordo con gli inglese per la sua cessione. Questa mattina si potrebbe chiudere. In uscita ancheverso Cremona, con la società neo promossa pronta a prenderlo anche a titolo definitivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | Le parole di #TiagoPinto sull’infortunio di #Wijnaldum e sul mercato giallorosso - marcoconterio : ?????? Non solo Justin Kluivert, a un passo dal Fulham. Oggi a Milano incontri per Tiago Pinto della #Roma per le usci… - TuttoMercatoWeb : ?? Il gm giallorosso Tiago #Pinto è arrivato a Milano nel tardo pomeriggio: #Roma al lavoro tra cessioni e ultimi co… - TuttoASRoma24 : Mercato Roma, Tiago Pinto cerca il sostituto di Wijnaldum: occhi su Grillitsch ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… - ilpodsport : #Calciomercato Roma, Tiago Pinto: 'Sostituire Wijnaldum? Ci penseremo'. E su Zaniolo... #ilpodsport -