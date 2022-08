Rocchetta Nervina, 15enne precipita da un sentiero: ricoverato in codice rosso dopo un volo di oltre sei metri (Di martedì 23 agosto 2022) Sembra che il giovane sia inciampato, precipitando nel burrone: durante la caduta è prima finito contro un albero, riportando un trauma facciale, poi contro una roccia per terminare la propria corsa in acqua Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 agosto 2022) Sembra che il giovane sia inciampato,ndo nel burrone: durante la caduta è prima finito contro un albero, riportando un trauma facciale, poi contro una roccia per terminare la propria corsa in acqua

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Codice rosso ai laghetti di Rocchetta Nervina (#Imperia). Un uomo è caduto in acqua da un'altezza di una decina di metri,… - andreaagostinia : RT @BabboleoNews: Codice rosso ai laghetti di Rocchetta Nervina (#Imperia). Un uomo è caduto in acqua da un'altezza di una decina di metri,… - BabboleoNews : Codice rosso ai laghetti di Rocchetta Nervina (#Imperia). Un uomo è caduto in acqua da un'altezza di una decina di… - StaserasolounTG : RT @ParcoAlpiLiguri: ?? Ecco le iniziative più interessanti previste per oggi, 19 agosto, sul territorio e nei Comuni del #parcoalpiliguri:… - sulsitodisimone : RT @ParcoAlpiLiguri: ?? Ecco le iniziative più interessanti previste per oggi, 19 agosto, sul territorio e nei Comuni del #parcoalpiliguri:… -