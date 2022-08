Real Madrid, Vinicius: «Mi ispiro a Ronaldo il fenomeno» (Di martedì 23 agosto 2022) Real Madrid, le parole Vinicius: «Mi ispiro a Ronaldo il fenomeno: lo sento spesso e guardo sempre i suoi video» Vinicius Jr. ha parlato in seguito alla vittoria del Real Madrid contro il Celta Vigo, in cui è andato a segno con un gol e un assist. Di seguito le sue parole sul suo idolo, Ronaldo il fenomeno. «Guardo sempre i suoi video, per me è stato un fuoriclasse assoluto. Quando ci parliamo mi dice sempre che quando sei davanti al portiere è molto più facile, e io ho avuto la tranquillità di effettuare il dribbling prima di segnare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022), le parole: «Miil: lo sento spesso e guardo sempre i suoi video»Jr. ha parlato in seguito alla vittoria delcontro il Celta Vigo, in cui è andato a segno con un gol e un assist. Di seguito le sue parole sul suo idolo,il. «Guardo sempre i suoi video, per me è stato un fuoriclasse assoluto. Quando ci parliamo mi dice sempre che quando sei davanti al portiere è molto più facile, e io ho avuto la tranquillità di effettuare il dribbling prima di segnare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

