Prezzo del gas ancora in rialzo: salirà ancora del 15% (Di martedì 23 agosto 2022) Il gas resta tutt’ora una delle risorse più importanti per le nostre vite. Proprio per questo, dopo la chiusura del Nord Stream, ad opera del governo russo, gli Stati europei sono alla ricerca di nuove trattative, in vista dell’inverno. Prosegue infatti la corsa del Prezzo del gas al mercato di Amsterdam, che continua a macinare record su record: ora scambiato a 283 euro al megavattora: i contratti “futures” su settembre balzano oltre il 15,5%. La ricerca del gas a prezzi più ragionevoli ha spinto il cancelliere tedesco Scholz ed il ministro dell’economia Habeck addirittura in Canada, e per cercare e rafforzare nuove partnership per l’energia. Habeck ha infatti dichiarato di essere il primo a temere la stagione fredda: “Abbiamo ancora un inverno molto critico davanti a noi: dobbiamo aspettarci che Putin riduca ulteriormente il ... Leggi su zon (Di martedì 23 agosto 2022) Il gas resta tutt’ora una delle risorse più importanti per le nostre vite. Proprio per questo, dopo la chiusura del Nord Stream, ad opera del governo russo, gli Stati europei sono alla ricerca di nuove trattative, in vista dell’inverno. Prosegue infatti la corsa deldel gas al mercato di Amsterdam, che continua a macinare record su record: ora scambiato a 283 euro al megavattora: i contratti “futures” su settembre balzano oltre il 15,5%. La ricerca del gas a prezzi più ragionevoli ha spinto il cancelliere tedesco Scholz ed il ministro dell’economia Habeck addirittura in Canada, e per cercare e rafforzare nuove partnership per l’energia. Habeck ha infatti dichiarato di essere il primo a temere la stagione fredda: “Abbiamoun inverno molto critico davanti a noi: dobbiamo aspettarci che Putin riduca ulteriormente il ...

