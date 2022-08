Pavia | tenta di strangolare la fidanzata in auto in pieno giorno | Video | immagini forti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Choc a: un uomo ha provato alaall'interno della sua macchina. Ildella violenza, circolato parecchio sui social, mostra la ferocia dell'uomo, prima fermato da alcuni passanti e poi portato via dalla polizia. Nellesi vede la donna chedi divincolarsi e sottrarsi ai pugni e agli schiaffi del suo compagno. A cercare di immobilizzarlo ci hanno pensato tre agenti intervenuti per mettere fine alla violenza. L'uomo, 28 anni, ha reagito con violenza anche contro i poliziotti, che l'hanno arrestato in flagranza per lesioni personali aggravate e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'arresto, poi, è stato convalidato in Tribunale. La coppia avrebbe iniziato a litigare fuori dal bar all'angolo di via Olevano. È stato il ...