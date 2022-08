Pakistan, l’ex premier Imran Khan indagato per terrorismo: “Discorsi intimidatori nei confronti di magistratura e polizia” (Di martedì 23 agosto 2022) l’ex primo ministro Pakistano Imran Khan è indagato dalle autorità con l’accusa di minaccia ad alte cariche dello Stato, nel quadro delle leggi contro il terrorismo. Le accuse arrivano dopo che Khan ha tenuto un discorso pubblico sabato 20 agosto di fronte ai suoi sostenitori a Islamabad nel quale ha accusato il capo della polizia e una magistrata di aver torturato un suo ex stretto collaboratore, Shahbaz Gill, arrestato lo scorso 10 agosto. Le stesse accuse sono state poi ripetute da Khan durante un’altra manifestazione avvenuta il giorno successivo a Rawalpindi, a 15 chilometri dalla capitale. “Il 25 maggio, quando la polizia ha perpetrato le violenze contro di noi, le autorità hanno dichiarato di aver agito secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022)primo ministrodalle autorità con l’accusa di minaccia ad alte cariche dello Stato, nel quadro delle leggi contro il. Le accuse arrivano dopo cheha tenuto un discorso pubblico sabato 20 agosto di fronte ai suoi sostenitori a Islamabad nel quale ha accusato il capo dellae una magistrata di aver torturato un suo ex stretto collaboratore, Shahbaz Gill, arrestato lo scorso 10 agosto. Le stesse accuse sono state poi ripetute dadurante un’altra manifestazione avvenuta il giorno successivo a Rawalpindi, a 15 chilometri dalla capitale. “Il 25 maggio, quando laha perpetrato le violenze contro di noi, le autorità hanno dichiarato di aver agito secondo ...

