Nyt: “Nel blitz a casa di Trump trovati più di 300 documenti top-secret”. E il tycoon fa causa all’Fbi (Di martedì 23 agosto 2022) Non c’erano solo file desecretati, come dichiarato da Donald Trump, nella sua villa di Mar-a-Lago, dove l’Fbi ha svolto una perquisizione ipotizzando il furto da parte dell’ex presidente di documenti sensibili nel corso del suo mandato alla casa Bianca. Secondo quanto scrive il New York Times, nel blitz le autorità americane hanno trovato più di 300 documenti top secret e tra questi 700 pagine secretate al più alto livello solo negli scatoloni prelevati in gennaio dagli Archivi Nazionali. Pagine alle quali il Dipartimento di Giustizia e il Bureau avrebbero avuto accesso solo a maggio, facendo scattare l’allarme per recuperare il prima possibile tutti i documenti ancora in circolazione e in grado di mettere a rischio, se in mani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Non c’erano solo file deati, come dichiarato da Donald, nella sua villa di Mar-a-Lago, dove l’Fbi ha svolto una perquisizione ipotizzando il furto da parte dell’ex presidente disensibili nel corso del suo mandato allaBianca. Secondo quanto scrive il New York Times, nelle autorità americane hanno trovato più di 300tope tra questi 700 pagineate al più alto livello solo negli scatoloni prelevati in gennaio dagli Archivi Nazionali. Pagine alle quali il Dipartimento di Giustizia e il Bureau avrebbero avuto accesso solo a maggio, facendo scattare l’allarme per recuperare il prima possibile tutti iancora in circolazione e in grado di mettere a rischio, se in mani ...

