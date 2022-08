Monza, per la difesa idea Pezzella: inserimento anche per Azzi (Di martedì 23 agosto 2022) Il Monza deve mettere mano al mercato dopo gli infortuni di Ranocchia e Pablo Marì, si prova per Pezzella e Azzi per la fascia Il Monza deve mettere mano al mercato dopo gli infortuni di Ranocchia e Pablo Marì, si prova per Pezzella e Azzi per la fascia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Galliani starebbe lavorando a un difensore e nelle ultime ore è rimbalzato quello di German Pezzella. L’ex capitano della Fiorentina sarebbe un rinforzo importante per i brianzoli. Intanto i lombardi si inseriscono nella corsa per Azzi del Modena e sfidano lo Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Ildeve mettere mano al mercato dopo gli infortuni di Ranocchia e Pablo Marì, si prova perper la fascia Ildeve mettere mano al mercato dopo gli infortuni di Ranocchia e Pablo Marì, si prova perper la fascia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Galliani starebbe lavorando a un difensore e nelle ultime ore è rimbalzato quello di German. L’ex capitano della Fiorentina sarebbe un rinforzo importante per i brianzoli. Intanto i lombardi si inseriscono nella corsa perdel Modena e sfidano lo Spezia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

