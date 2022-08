Meteo, previsione a sorpresa per settembre. Giuliacci spiazza tutti (Di martedì 23 agosto 2022) L'estate è agli sgoccioli o si prolungherà fino a settembre? Le previsioni Meteo del colonnello Mario Giuliacci per il mese alle porte riportano che "l'alta pressione sarà finalmente meno insistente nell'occupare la nostra Penisola". Risultato, il caldo estremo non lo vedremo per un po', anzi: saranno probabili piogge e precipitazioni. "Le perturbazioni atlantiche riusciranno a infilarsi nel Mediterraneo con maggior regolarità, portando quindi piogge importanti sull'Italia, assetata dal lungo e severo periodo di siccità" si legge su marioGiuliacci.it Ma allora passeremo il mese di settembre sotto l'ombrello? No, perché in generale non sarà un mese piovoso e non mancheranno le giornate soleggiate. Le piogge saranno "nella norma o solo di poco al di sopra" e interesseranno soprattutto il Nord, ... Leggi su iltempo (Di martedì 23 agosto 2022) L'estate è agli sgoccioli o si prolungherà fino a? Le previsionidel colonnello Marioper il mese alle porte riportano che "l'alta pressione sarà finalmente meno insistente nell'occupare la nostra Penisola". Risultato, il caldo estremo non lo vedremo per un po', anzi: saranno probabili piogge e precipitazioni. "Le perturbazioni atlantiche riusciranno a infilarsi nel Mediterraneo con maggior regolarità, portando quindi piogge importanti sull'Italia, assetata dal lungo e severo periodo di siccità" si legge su mario.it Ma allora passeremo il mese disotto l'ombrello? No, perché in generale non sarà un mese piovoso e non mancheranno le giornate soleggiate. Le piogge saranno "nella norma o solo di poco al di sopra" e interesseranno soprattutto il Nord, ...

