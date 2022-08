Meloni e le “devianze”, il pasticcio del social media manager di FdI e le proteste sui social (Di martedì 23 agosto 2022) La polemica che in queste ore occupa i principali social network è nata, riassumendo, a partire da un termine utilizzato da Giorgia Meloni in un video pubblicato sui suoi canali social. Giorgia Meloni parla di quanto sia importante investire nello sport soprattutto per il benessere dei più giovani. La leader di Fratelli d’Italia si chiede quanti giovani in questi anni siano stati «inghiottiti dalle devianze che affliggono i nostri ragazzi quando vengono stati lasciati soli» e dice: «Investire sui giovani significa investire sul futuro, coltivare il talento, combattere le droghe, le devianze, crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati». Il termine «devianze», essendo poco specifico e posto in un contesto simile, ha ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 agosto 2022) La polemica che in queste ore occupa i principalinetwork è nata, riassumendo, a partire da un termine utilizzato da Giorgiain un video pubblicato sui suoi canali. Giorgiaparla di quanto sia importante investire nello sport soprattutto per il benessere dei più giovani. La leader di Fratelli d’Italia si chiede quanti giovani in questi anni siano stati «inghiottiti dalleche affliggono i nostri ragazzi quando vengono stati lasciati soli» e dice: «Investire sui giovani significa investire sul futuro, coltivare il talento, combattere le droghe, le, crescere generazioni di nuovi italiani sani e determinati». Il termine «», essendo poco specifico e posto in un contesto simile, ha ...

