Marco Cappato, lista respinta e il caos delle firme digitale: la denuncia dell’attivista (Di martedì 23 agosto 2022) Marco Cappato, lista respinta: i magistrati hanno respinto la modalità di firme digitali e così hanno bloccato la candidatura dell’attivista dell’Associazione Luca Coscioni in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Marco Cappato, lista respinta e il caos delle firme digitale L’attivista e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato si è candidato in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Nella giornata del 14 agosto ha presentato anche la sua lista: “Referendum e Democrazia con Cappato”. Tuttavia, arriva la doccia fredda ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 agosto 2022): i magistrati hanno respinto la modalità didigitali e così hanno bloccato la candidaturadell’Associazione Luca Coscioni in vistaelezioni del prossimo 25 settembre.e ilL’attivista e tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni,si è candidato in vistaprossime elezioni del 25 settembre. Nella giornata del 14 agosto ha presentato anche la sua: “Referendum e Democrazia con”. Tuttavia, arriva la doccia fredda ...

marcocappato : 'L'appello di Marco Cappato per far validare le firme digitali e permettere la partecipazione alle elezioni della s… - ilriformista : Assicurare un diritto di tribuna a @marcocappato sarebbe stato, da parte del partito che avesse deciso di farlo, ge… - carlogubi : Peccato per la nostra democrazia, la nostra spesa pubblica, il nostro rischio ambientale e il nostro futuro che l'i… - quadropolitiko : RT @GianricoCarof: @marcocappato Marco Cappato ha ragione. Sarebbe bene fosse adottato un provvedimento d’urgenza ma temo non accadrà. E sp… - acino2020 : RT @ultimora_pol: #Elezioni2022 Marco #Cappato: “Il Governo ha 48 ore per rimediare con un decreto”. @ultimora_pol -