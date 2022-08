Imma Tataranni 2 e Il nostro generale: si cambia data di inizio, quando vanno in onda (Di martedì 23 agosto 2022) Le elezioni politiche in Italia, come era prevedibile, fanno cambiare i palinsesti autunnali. Sarà un settembre ricco di speciali, scontri, dibattiti, interviste e anche lo spazio in prima serata sarà destinato ai protagonisti della campagna elettorale ( prima del 25 settembre). E poi ancora altro spazio per i risultati, per la formazione del governo. Insomma dobbiamo aspettarci parecchie novità nel palinsesto dei canali tv. Oggi vi parliamo di due fiction che avevano già una collocazione ben precisa nel palinsesto di Rai 1 ma che subiranno uno slittamento. Le ultime puntate della seconda stagione di Imma Tataranni, non andranno in onda il 22 settembre ma si dovrà aspettare prima di rivedere in tv il sostituto procuratore di Matera. E ci sarà uno slittamento anche per Il nostro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 agosto 2022) Le elezioni politiche in Italia, come era prevedibile, fannore i palinsesti autunnali. Sarà un settembre ricco di speciali, scontri, dibattiti, interviste e anche lo spazio in prima serata sarà destinato ai protagonisti della campagna elettorale ( prima del 25 settembre). E poi ancora altro spazio per i risultati, per la formazione del governo. Insomma dobbiamo aspettarci parecchie novità nel palinsesto dei canali tv. Oggi vi parliamo di due fiction che avevano già una collocazione ben precisa nel palinsesto di Rai 1 ma che subiranno uno slittamento. Le ultime puntate della secstagione di, non andranno inil 22 settembre ma si dovrà aspettare prima di rivedere in tv il sostituto procuratore di Matera. E ci sarà uno slittamento anche per Il...

