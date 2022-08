Il segno del controllo chiude l'estate, la Vergine possiede la consapevolezza che tutto passa (Di martedì 23 agosto 2022) Vigile e composto, accetta la solitudine e il dovere un segno sottovalutato. Lo sa e sorride con il guizzo ironico nello sguardo e quell’aplomb, solido paravento delle emozioni. La Vergine sa di essere figlio del sospiro che chiude l’estate, di possedere la gestualità nel fare i bagagli, pigiando nella valigia i costumi ancora umidi. E di essere l’ultima occhiata sulla spiaggia prima di partire, lo sguardo sulle braccia ruvide dei bagnini, soddisfatti di chiudere gli ultimi ombrelloni. Il segno della Vergine in un mosaico della Galleria Umberto I di Napoli. (Photo by: BSIP/Universal Images Group via Getty Images) La Vergine dice addio all’estate È un segno rassegnato al pallore del dovere che segue all’abbronzatura ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 agosto 2022) Vigile e composto, accetta la solitudine e il dovere unsottovalutato. Lo sa e sorride con il guizzo ironico nello sguardo e quell’aplomb, solido paravento delle emozioni. Lasa di essere figlio del sospiro chel’, di possedere la gestualità nel fare i bagagli, pigiando nella valigia i costumi ancora umidi. E di essere l’ultima occhiata sulla spiaggia prima di partire, lo sguardo sulle braccia ruvide dei bagnini, soddisfatti dire gli ultimi ombrelloni. Ildellain un mosaico della Galleria Umberto I di Napoli. (Photo by: BSIP/Universal Images Group via Getty Images) Ladice addio all’È unrassegnato al pallore del dovere che segue all’abbronzatura ...

